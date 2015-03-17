俄罗斯开始在全国多地举行大规模军演

全球金市：金价触及两个月高位，因特朗普政策不确定性和美元下跌
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科3月16日 - 俄罗斯周一开始在全国多地举行军演，参演人数超过4.5万，还动用了战机和潜艇，这是该国与西方国家关系降至冷战后低点以来进行的最大规模军演之一。
俄罗斯总统普京下令该国海军北方舰队进入全面战备状态，以在俄罗斯北极圈（Arctic North）开展演习。该演习目标明显对准的是北约成员国挪威举行的小规模军演。
“军事安全面临全新挑战和威胁，要求武装部队进一步提高军力。我们必须特别关注北部地区新出现的战略编队，”RIA通讯社援引俄罗斯国防部长绍伊古（Sergei Shoigu）的话称。
绍伊古称，演习的命令是普京下达的。
挪威目前正在与俄罗斯接壤的芬马克郡（Finnmark）举行代号为“Joint Viking”的军演，有5,000人参演。
RIA报导称，将有近4万名军人、41艘战舰和15艘潜艇参加俄罗斯的这些军演。
另据报导，在俄罗斯东部军事地区举行的军演有5,000名军人参加，此外还有来自车臣的500名军力参加另外一次演习。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%