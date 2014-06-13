俄罗斯在波罗的海针对北约举行军演

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科6月12日 - 俄罗斯开始在其波罗的海飞地--加里宁格勒州举行军事演习。俄国防部称，这次演习是针对北约在俄罗斯干预乌克兰局势后，在东欧进行演习所做的回应。

拉脱维亚周四称，在发现共计16架俄罗斯军机靠近拉脱维亚领空后，周四在波罗的海执行空中巡逻任务的北约战机四次紧急升空，升空次数创纪录。这是俄罗斯与北约出现摩擦的进一步迹象。

俄罗斯国防部没有披露这次军演的规模，但指出这次军演投入的设备和兵力与北约演习规模“相当”。

“集团军在加里宁格勒州操练场的训练，与在欧洲代号为‘军刀出击-2014’（Saber Strike-2014）和“波罗的海行动-2014”（BALTOPS-2014）的国际（北约）演习同时举行，”俄罗斯国防部声明称。

北约上述两大军演目前正在波罗的海举行。

俄罗斯国防部称，波罗的海舰队的24艘船舰正在俄罗斯领海巡逻，与此同时，该国在当地的空军还增派苏-27战机加强力量。（完）