俄罗斯在波罗的海针对北约举行军演

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科6月12日 - 俄罗斯开始在其波罗的海飞地--加里宁格勒州举行军事演习。俄国防部称，这次演习是针对北约在俄罗斯干预乌克兰局势后，在东欧进行演习所做的回应。
拉脱维亚周四称，在发现共计16架俄罗斯军机靠近拉脱维亚领空后，周四在波罗的海执行空中巡逻任务的北约战机四次紧急升空，升空次数创纪录。这是俄罗斯与北约出现摩擦的进一步迹象。
俄罗斯国防部没有披露这次军演的规模，但指出这次军演投入的设备和兵力与北约演习规模“相当”。
“集团军在加里宁格勒州操练场的训练，与在欧洲代号为‘军刀出击-2014’（Saber Strike-2014）和“波罗的海行动-2014”（BALTOPS-2014）的国际（北约）演习同时举行，”俄罗斯国防部声明称。
北约上述两大军演目前正在波罗的海举行。
俄罗斯国防部称，波罗的海舰队的24艘船舰正在俄罗斯领海巡逻，与此同时，该国在当地的空军还增派苏-27战机加强力量。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)