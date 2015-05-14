俄罗斯计划下半年与中印等国举行系列联合军演

路透俄罗斯索契5月13日 （记者 Denis Dyomkin） - 俄罗斯总统办公室周三称，今年下半年俄罗斯地面部队将与中国、印度、蒙古和白俄罗斯的军队举行一系列联合军演。

这份声明发布之际普京正在黑海度假胜地索契会见俄罗斯军方高层，声明将引发西方国家不安。西方国家与俄罗斯的关系已因乌克兰危机急剧恶化。

该声明称，联合军演将聚焦于维和与反恐行动。

集体安全条约组织（ODKB）成员国也计划举行联合军演。集体安全条约组织成员有俄罗斯以及哈萨克斯坦、亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦等多个前苏联加盟共和国。

该声明称，俄罗斯军队今年也计划举行若干其他军演，作为抗衡北约组织反俄立场的一部分。

普京周三会见俄罗斯军队高层时呼吁迅速完成为俄罗斯地面部队准备的新技术试验，以进行部署。

普京还称，仍在继续进行“增强版”火箭系统的研发工作。这种火箭系统可以避开反导弹系统。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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