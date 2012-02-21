普京称俄罗斯需要更强大军队抵抗外国势力恶意企图

民调显示勒庞在首轮投票中的领先优势增强 第二轮或落败
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
路透俄罗斯阿穆尔河畔共青城2月20日电（记者 Gleb Bryanski）---俄罗斯总理普京周一视察俄新型隐形战斗机，称俄罗斯需要更强大的军队，以抵抗外国势力在其边境挑起冲突的企图。
目前距离俄总统大选不到两周，普京视察了远东阿穆尔河畔共青城（omsomolsk-on-Amur），俄罗斯军用及民用飞机制造商苏霍伊（Sukhoi）位於此处。
普京在官方报纸《俄罗斯报》（Rossiiskaya Gazeta）头版文章中称，俄罗斯未来十年将投入23万亿卢布（合7,680亿美元），推动其武装力量现代化。
普京写道：“新的地区和局部战争就在我们眼下发生。有人企图在俄罗斯和我们的盟友边境挑起这类冲突。”
普京并未指出具体威胁，但称俄罗斯需要制造优於任何潜在敌人的武器，呼吁俄武装部队更专业和多能。
1991年前苏联解体後，俄罗斯武装部队削减开支长达十年，普京在2000年至2008年担任总统期间，曾试图放缓这一下滑趋势。俄军人数目前约有100万。
由於普京呼吁增强俄军力，投入国家经费提高军事技术，普京料将获得国防产业的有力支持。
苏霍伊工厂组装战斗机的工人谢尔盖（Sergei）称：“在他的领导下，俄罗斯变得越来越好，情况并没有变糟。我担心，如果其他人上台执政，天晓得会发生什麽状况。”
但人口26万的共青城还有其他工厂艰难经营，许多人对普京并无谢尔盖那种热情。
28岁的技师安德烈（Andrei）在谈到普京等五名总统候选人时称：“我不会给这些篡位者中任何一人投票。”（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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