美国对俄军机频繁进入欧洲领空表示关切

路透华盛顿10月31日 - 美国五角大楼周五称，俄罗斯战机、远程轰炸机及空中加油机频繁出动，在欧洲引发对安全问题的更大担忧，美国正在密切关注此事。

五角大楼发言人海军少将柯比（John Kirby）称，俄罗斯军机周五在波罗的海、北海及大西洋上空继续进行飞行。北约称，当天的部分飞行是俄罗斯一波异常的空中活动的一部分。

“我们肯定不会认为这些增多的飞行活动对欧洲的安全局势有益，”柯比说。“我们要求俄罗斯当局采取措施--具体切实的措施来缓解紧张局势，而不是激化紧张局势。”

柯比在五角大楼的新闻发布会上称，俄罗斯飞机“频繁出动，规模大且涵盖范围广”，还会对民用航空构成威胁。

对于持续数月的乌克兰危机，柯比还敦促俄罗斯“做正确的事情，履行其国际义务，以尊重其邻国的领土完整”。

北约在声明中称，北约飞机周二和周三拦截了四组俄罗斯飞机。“这些大规模的俄罗斯飞机的飞行活动，是在欧洲上空超出正常水平的空中活动。”

北约还称，他们今年对俄罗斯飞机进行的此类拦截已有100多次，这是2013年的三倍左右。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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