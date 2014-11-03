美国对俄军机频繁进入欧洲领空表示关切

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿10月31日 - 美国五角大楼周五称，俄罗斯战机、远程轰炸机及空中加油机频繁出动，在欧洲引发对安全问题的更大担忧，美国正在密切关注此事。
五角大楼发言人海军少将柯比（John Kirby）称，俄罗斯军机周五在波罗的海、北海及大西洋上空继续进行飞行。北约称，当天的部分飞行是俄罗斯一波异常的空中活动的一部分。
“我们肯定不会认为这些增多的飞行活动对欧洲的安全局势有益，”柯比说。“我们要求俄罗斯当局采取措施--具体切实的措施来缓解紧张局势，而不是激化紧张局势。”
柯比在五角大楼的新闻发布会上称，俄罗斯飞机“频繁出动，规模大且涵盖范围广”，还会对民用航空构成威胁。
对于持续数月的乌克兰危机，柯比还敦促俄罗斯“做正确的事情，履行其国际义务，以尊重其邻国的领土完整”。
北约在声明中称，北约飞机周二和周三拦截了四组俄罗斯飞机。“这些大规模的俄罗斯飞机的飞行活动，是在欧洲上空超出正常水平的空中活动。”
北约还称，他们今年对俄罗斯飞机进行的此类拦截已有100多次，这是2013年的三倍左右。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申