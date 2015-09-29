《路透精英汇》俄罗斯期望与阿拉伯企业合作

路透莫斯科9月28日（记者 Vladimir Soldatkin/Polina Devitt） - 俄罗斯自然资源部长Sergei Donskoi称，俄罗斯希望来自阿拉伯国家及其他国家的资金及技术，能帮助俄罗斯企业扛住西方国家对俄制裁产生的冲击。

美国和欧盟制裁措施重创俄罗斯一些个人和企业，阻止他们获得长期融资和高端技术，这些企业中包括俄罗斯石油公司（Rosneft）(ROSN.MM)和俄罗斯天然气公司（Gazprom） (GAZP.MM)等。

作为全球头号油气生产国，俄罗斯抵销制裁影响的方法之一是加强与中国的关系，寄望于由此摆脱对欧洲市场的依赖。

但Donskoi在路透俄罗斯投资峰会期间接受采访时称，俄罗斯还在探索其他途径。

“我们谈到了亚洲国家，当然也在考虑那些未（对俄罗斯）实施制裁、但有技术和设备可供购买的欧洲国家。”他说。

“（但）还应该提到阿拉伯国家，他们有资金，许多情况下也有技术。”

Donskoi以敏感性为由，拒绝透露阿拉伯国家企业可能对哪些项目感兴趣。

但克里姆林宫曾表示，俄罗斯石油公司曾与阿联酋的穆巴达拉石油公司（Mubadala Petroleum）商谈联合开发两个东西伯利亚项目事宜。（完）