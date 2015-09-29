《路透精英汇》俄罗斯期望与阿拉伯企业合作

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透莫斯科9月28日（记者 Vladimir Soldatkin/Polina Devitt） - 俄罗斯自然资源部长Sergei Donskoi称，俄罗斯希望来自阿拉伯国家及其他国家的资金及技术，能帮助俄罗斯企业扛住西方国家对俄制裁产生的冲击。
美国和欧盟制裁措施重创俄罗斯一些个人和企业，阻止他们获得长期融资和高端技术，这些企业中包括俄罗斯石油公司（Rosneft）(ROSN.MM)和俄罗斯天然气公司（Gazprom） (GAZP.MM)等。
作为全球头号油气生产国，俄罗斯抵销制裁影响的方法之一是加强与中国的关系，寄望于由此摆脱对欧洲市场的依赖。
但Donskoi在路透俄罗斯投资峰会期间接受采访时称，俄罗斯还在探索其他途径。
“我们谈到了亚洲国家，当然也在考虑那些未（对俄罗斯）实施制裁、但有技术和设备可供购买的欧洲国家。”他说。
“（但）还应该提到阿拉伯国家，他们有资金，许多情况下也有技术。”
Donskoi以敏感性为由，拒绝透露阿拉伯国家企业可能对哪些项目感兴趣。
但克里姆林宫曾表示，俄罗斯石油公司曾与阿联酋的穆巴达拉石油公司（Mubadala Petroleum）商谈联合开发两个东西伯利亚项目事宜。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。