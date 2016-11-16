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时事要闻 | 2016年 11月 16日 星期三 08:04 BJT

俄罗斯经济发展部长乌柳卡耶夫因被指控受贿而被捕

路透俄罗斯索契11月15日 - 俄罗斯经济部周二在声明中称，该部副部长Stanislav Voskresensky将参加11月17-18日在秘鲁举行的亚太经合组织(APEC)峰会。

俄罗斯经济发展部长乌柳卡耶夫(Alexei Ulyukayev)昨晚因受贿指控而被拘留。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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