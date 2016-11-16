俄罗斯经济发展部长乌柳卡耶夫因被指控受贿而被捕

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透俄罗斯索契11月15日 - 俄罗斯经济部周二在声明中称，该部副部长Stanislav Voskresensky将参加11月17-18日在秘鲁举行的亚太经合组织(APEC)峰会。
俄罗斯经济发展部长乌柳卡耶夫(Alexei Ulyukayev)昨晚因受贿指控而被拘留。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。