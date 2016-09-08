俄罗斯能源部长诺瓦克称油价在冬季有下跌风险--塔斯社

路透莫斯科9月8日 - 俄罗斯塔斯社(TASS)周四援引俄罗斯能源部长诺瓦克的话报导称，油价在将要到来的冬季有下跌风险，因市场状况难以预测。

“由于出现的各种紧急情况，很难预测市场的供应情况。油价下跌风险大体上依然存在，”诺瓦克在符拉迪沃斯托克进行的采访中对塔斯社称。

“我们此前曾说过，2017年才会实现石油供需平衡，而且我们坚持这样的预估不变。总体而言，我们预估需求将较之前一年增长110-130万桶/日。”

诺瓦克还称，日本企业对参与俄罗斯国家石油公司(ROSN.MM)和巴什基尔国家石油(Bashneft) (BANE.MM)的私有化表现出兴趣。(完)