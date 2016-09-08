俄罗斯能源部长诺瓦克称油价在冬季有下跌风险--塔斯社

英国硬退欧担忧打压英镑 投资者期待特朗普政策明朗化
路透悉尼1月16日 - 英镑周一亚洲时段下滑至三个月新低，投资者对英国硬退欧的担忧再次升温，而候任总统特朗普就职之前美国政策不确定性犹存。
路透莫斯科9月8日 - 俄罗斯塔斯社(TASS)周四援引俄罗斯能源部长诺瓦克的话报导称，油价在将要到来的冬季有下跌风险，因市场状况难以预测。
“由于出现的各种紧急情况，很难预测市场的供应情况。油价下跌风险大体上依然存在，”诺瓦克在符拉迪沃斯托克进行的采访中对塔斯社称。
“我们此前曾说过，2017年才会实现石油供需平衡，而且我们坚持这样的预估不变。总体而言，我们预估需求将较之前一年增长110-130万桶/日。”
诺瓦克还称，日本企业对参与俄罗斯国家石油公司(ROSN.MM)和巴什基尔国家石油(Bashneft) (BANE.MM)的私有化表现出兴趣。(完)
(编译 侯雪苹；审校 王洋)
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路透香港1月16日 - 欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林周一称，英国决定退出欧盟对于英国自身的影响要大于对欧洲其它国家，目前全球政治和经济不确定性正在升温。
路透伦敦1月13日 - 国际清算银行(BIS)周五发布报告称，关于去年10月份英镑闪崩可能是交易员蓄意为之这一点，几乎没有数据加以证明。该行报告另外指出了一些结构性因素。