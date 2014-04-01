俄罗斯总理访问克里米亚 激怒乌克兰

路透克里米亚辛菲罗波尔3月31日 -俄罗斯总理梅德韦杰夫周一飞往克里米亚并在那里召开政府会议，炫耀俄罗斯对该地区的掌控，激怒乌克兰并公开挑战了西方将克里米亚归还乌克兰的要求。

俄罗斯做出了缓和东西方对峙的姿态，将部分部署在乌克兰东部边境的部队后撤，美国称若得到证实是撤军，此举将是一个积极的迹象。

德国总理默克尔的发言人称，俄罗斯总统普京告诉默克尔，他已经下令从该地区撤出部分部队。

但梅德韦杰夫对克里米亚的访问是对西方领导人的嘲讽，显示出他们无力迫使普京归还3月21日正式吞并的克里米亚。

陪同梅德韦杰夫访问克里米亚的俄罗斯副总理Dmitry Rogozin毫不掩饰此行的象征意义，他在推特上称，“克里米亚是我们的了。”

乌克兰政府遣责其造访粗暴地违反外交法规；俄罗斯与美国在数小时前甫结束最新一回合危机谈判，但无结论可言。

而美方对俄罗斯军队的行动则谨慎地回应。“我们看过报导，如果这些报导是真实的，而且更重要的是，这若代表他们进一步撤退，将是个正面迹象，”白宫发言人卡尼(Jay Carney)表示。“这肯定是我们始终明确呼吁的。”

俄罗斯总统普京与德国总理默克尔亦透过电话，商谈稳定乌克兰及摩尔多瓦情势的方法。俄罗斯发布声明引述普丁谈话，呼吁提出普遍性的解决之道，以期结束对摩尔多瓦分离区域Transdniestria的封锁。

外交部周一发布声明，警告外国人现在必须持有俄罗斯护照，才能进入克里米亚；这相形突显了克里米亚重新加入俄罗斯的现实情势。(完)

(编译 张荻/龚芳; 审校 孙茉莉/王冠中)

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