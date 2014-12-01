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时事要闻 | 2014年 12月 1日 星期一 11:19 BJT

俄罗斯成功试射“布拉瓦”洲际导弹

路透莫斯科11月28日 - 俄罗斯国防部周五在声明中称，该国成功从核潜艇试射了一枚可携带核弹头的“布拉瓦”（Bulava）洲际导弹。

声明称，核潜艇“亚历山大·涅夫斯基”号（Alexander Nevsky）在巴伦支海水域发射了这枚导弹，并成功击中了俄远东地区堪察加半岛的一个军事试验场。

该导弹长12米，旨在成为俄罗斯核力量的一个重要组成部分。

俄罗斯总统普京在上次“布拉瓦”导弹试射后表示，俄罗斯必须维持核威慑能力以应对日益增长的安全威胁。（完）

编译：高良萍 发稿：王凤昌

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