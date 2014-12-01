俄罗斯成功试射“布拉瓦”洲际导弹

一架飞机在葡萄牙里斯本一超市附近坠毁 机上四人丧生
路透里斯本4月17日 - 一架小型飞机周一在葡萄牙里斯本郊外一居民区的超市附近坠毁，营救人员称，这导致机上四人丧生。 该飞机是在附近一机场起飞后坠毁的。 当地电视台播放了浓烟从坠机区域升起的画面，事发现场有超过50位营救人员。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透莫斯科11月28日 - 俄罗斯国防部周五在声明中称，该国成功从核潜艇试射了一枚可携带核弹头的“布拉瓦”（Bulava）洲际导弹。
声明称，核潜艇“亚历山大·涅夫斯基”号（Alexander Nevsky）在巴伦支海水域发射了这枚导弹，并成功击中了俄远东地区堪察加半岛的一个军事试验场。
该导弹长12米，旨在成为俄罗斯核力量的一个重要组成部分。
俄罗斯总统普京在上次“布拉瓦”导弹试射后表示，俄罗斯必须维持核威慑能力以应对日益增长的安全威胁。（完）
编译：高良萍 发稿：王凤昌
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路透里斯本4月17日 - 一架小型飞机周一在葡萄牙里斯本郊外一居民区的超市附近坠毁，营救人员称，这导致机上四人丧生。 该飞机是在附近一机场起飞后坠毁的。 当地电视台播放了浓烟从坠机区域升起的画面，事发现场有超过50位营救人员。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透4月17日 - 彭博周一报道，朝鲜本月未回应中国包括外长在内的高级外交官提出的会面要求。此时朝鲜与美国的紧张局势愈发升级。
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。