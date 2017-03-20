俄罗斯财长西卢安诺夫称卢布被高估达12%--通讯社

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透莫斯科3月20日 - 俄罗斯通讯社报导称，俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)周一称，卢布被高估达12%，为购买外汇提供良机。俄罗斯财政部今年可能将购买至少10亿美元外汇。
“我认为它(卢布)比基本价值高出10-12%，”塔斯社(TASS)援引西卢安诺夫在德国巴登-巴登举行的20国集团(G20)会议间隙对记者的话称。
卢布兑美元跌至57.4，西卢安诺夫发表此番言论前则交投在57.27左右。(完)
(编译 侯雪苹；审校 于春红)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。