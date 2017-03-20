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国际财经 | 2017年 3月 20日 星期一 17:07 BJT

俄罗斯财长西卢安诺夫称卢布被高估达12%--通讯社

路透莫斯科3月20日 - 俄罗斯通讯社报导称，俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)周一称，卢布被高估达12%，为购买外汇提供良机。俄罗斯财政部今年可能将购买至少10亿美元外汇。

“我认为它(卢布)比基本价值高出10-12%，”塔斯社(TASS)援引西卢安诺夫在德国巴登-巴登举行的20国集团(G20)会议间隙对记者的话称。

卢布兑美元跌至57.4，西卢安诺夫发表此番言论前则交投在57.27左右。(完)

(编译 侯雪苹；审校 于春红)
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