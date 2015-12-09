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国际财经 | 2015年 12月 9日 星期三 12:14 BJT

俄副财长称若油价续跌 俄会进一步削减支出

路透伦敦12月8日 - 俄罗斯副财长莫伊谢耶夫（Alexei Moiseev）周二称，俄罗斯政府将通过进一步削减财政支出，应对新一轮的油价下跌。

国际原油期货价格周二跌至2009年以来的新低，布伦特原油短暂跌破40美元/桶，美国原油亦一度跌至37美元下方。

莫伊谢耶夫对路透称，他在伦敦出席会议期间寻求安抚投资者，称面对经济萎缩态势，俄罗斯政府会坚持紧缩性财政政策。

“如果油价跌至20美元，我们将需要进一步削减（支出）。”莫伊谢耶夫在一个投资会议间隙说道。

“譬如，我们显然已经表明，我们非常愿意按照油价60美元的水平削减财政支出。为了能够让经济在油价40美元的水平保持长期可持续发展，我们需要进一步削减（支出）。如果油价跌至20美元，我们则需要作出更多削减。”

国际货币基金组织（IMF）预测，2015年俄罗斯经济将萎缩3.8%，2016年将萎缩0.6%。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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