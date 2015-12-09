俄副财长称若油价续跌 俄会进一步削减支出

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透伦敦12月8日 - 俄罗斯副财长莫伊谢耶夫（Alexei Moiseev）周二称，俄罗斯政府将通过进一步削减财政支出，应对新一轮的油价下跌。
国际原油期货价格周二跌至2009年以来的新低，布伦特原油短暂跌破40美元/桶，美国原油亦一度跌至37美元下方。
莫伊谢耶夫对路透称，他在伦敦出席会议期间寻求安抚投资者，称面对经济萎缩态势，俄罗斯政府会坚持紧缩性财政政策。
“如果油价跌至20美元，我们将需要进一步削减（支出）。”莫伊谢耶夫在一个投资会议间隙说道。
“譬如，我们显然已经表明，我们非常愿意按照油价60美元的水平削减财政支出。为了能够让经济在油价40美元的水平保持长期可持续发展，我们需要进一步削减（支出）。如果油价跌至20美元，我们则需要作出更多削减。”
国际货币基金组织（IMF）预测，2015年俄罗斯经济将萎缩3.8%，2016年将萎缩0.6%。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。