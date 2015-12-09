俄副财长称若油价续跌 俄会进一步削减支出

国际原油期货价格周二跌至2009年以来的新低，布伦特原油短暂跌破40美元/桶，美国原油亦一度跌至37美元下方。

“譬如，我们显然已经表明，我们非常愿意按照油价60美元的水平削减财政支出。为了能够让经济在油价40美元的水平保持长期可持续发展，我们需要进一步削减（支出）。如果油价跌至20美元，我们则需要作出更多削减。”