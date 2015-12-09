俄副财长称若油价续跌 俄会进一步削减支出

标题新闻：喜力(Heineken/海尼根)确认正在协商收购麒麟控股巴西事业，尚不确定能否达成协议
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(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦12月8日 - 俄罗斯副财长莫伊谢耶夫（Alexei Moiseev）周二称，俄罗斯政府将通过进一步削减财政支出，应对新一轮的油价下跌。
国际原油期货价格周二跌至2009年以来的新低，布伦特原油短暂跌破40美元/桶，美国原油亦一度跌至37美元下方。
莫伊谢耶夫对路透称，他在伦敦出席会议期间寻求安抚投资者，称面对经济萎缩态势，俄罗斯政府会坚持紧缩性财政政策。
“如果油价跌至20美元，我们将需要进一步削减（支出）。”莫伊谢耶夫在一个投资会议间隙说道。
“譬如，我们显然已经表明，我们非常愿意按照油价60美元的水平削减财政支出。为了能够让经济在油价40美元的水平保持长期可持续发展，我们需要进一步削减（支出）。如果油价跌至20美元，我们则需要作出更多削减。”
国际货币基金组织（IMF）预测，2015年俄罗斯经济将萎缩3.8%，2016年将萎缩0.6%。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。