普京亲信索比亚宁当选莫斯科市长

路透莫斯科9月9日（记者 Gabriela Baczynska/Maria Tsvetkova） - 接近完全的投票统计结果显示，俄罗斯总统普京的亲信索比亚宁（Sergei Sobyanin）在周日莫斯科市长选举中胜出，但反对派领袖纳瓦利内（Alexei Navalny）得票率亦超出预期，可能给克里姆林宫敲响警钟，并助长俄罗斯的抗议运动。

选举委员会统计逾99%选票后公布的结果显示，索比亚宁的得票率为51.27%。

但纳瓦利内称，投票结果弄虚作假。他表示，他的竞选团队统计的数据显示索比亚宁的得票率未达到第一轮即当选所需的50%，意味着二人应进入第二轮投票。

选举委员会公布纳瓦利内的得票率为27.3%，他则称真实得票率应为35%。稍早两项出口民调显示纳瓦利内得票率在30%左右。

纳瓦利内说：“我们不接受已公布的结果。我们不会放弃哪怕是一票我们得到的选票。”

纳瓦利内竞选团队稍后发表声明称：“现在已经很清楚，计票过程有许多严重违规，我们认为官方公布的选举结果是蓄意弄虚作假。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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