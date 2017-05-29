俄罗斯米格21中程客机进行首航 对波音和空客发起挑战

路透莫斯科5月28日 - 俄罗斯米格21(MS-21)新型中程客机周日进行了首航，这是后苏联时期主流商用飞机首次投产，俄罗斯希望这能与西方对手的飞机展开竞争。

该飞机制造商Irkut Corporation(IRKT.MM)及其国营母公司United Aircraft Corporation (UAC) (UNAC.MM)在意外发出的声明中称，米格-21-300飞机成功完成了30分钟的飞行，飞行高度为1,000米，速度为每小时300公里。

这次试航之前未向媒体公布，在三周前中国的C919飞机进行了首航，凸显波音(BA.N)和空中客车(Airbus,空中巴士)(AIR.PA)等航空巨擘面临的竞争加剧。

俄罗斯官员曾称，米格-21在许多方面都优于西方竞争对手，将受到俄罗斯和外国航空公司的青睐，但西方分析师称，若要粉碎航空业欧美双巨头的垄断，俄罗斯和中国还要面对巨大的挑战。

“此次飞行任务已完成。情况良好，并无阻碍进一步测试的观察结果，”声明引述试飞员Oleg Kononenko称。

但相对于近期北美及欧洲机种首航动辄3-4小时，俄罗斯这次的首航行程偏短及飞行高度相对较低，欧美航空业消息人士对此表示感到意外。

“这表示他们面临严重的局限，或是可能发生了什么状况，决定返回，”一位不愿具名的欧美飞行测试工程师指出。

UAC发言人表示，这次试飞行程长度已足够测试所有必要的空中检查。(完)