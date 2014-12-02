北约与俄罗斯相互指责对方破坏地区稳定

路透莫斯科12月1日（记者 Gabriela Baczynska） - 俄罗斯周一指责北约通过在北欧及波罗的海举行演习破坏该地区的稳定，同时宣布俄方会举行更多的军事演习。

北约对此作出回应，指责俄罗斯破坏该地区的稳定。与此同时，英国外交大臣哈蒙德（Philip Hammond）称，对俄罗斯飞机对英国空域进行“极为活跃的”侦察活动表示关切。

“面对俄罗斯对待北约以及非北约欧洲国家的方式出现改变，尤其是北约国家进行合作，是完全恰当的，”哈蒙德对英国议会的一个委员会称。

俄罗斯宣布该国在2015年举行的军演将超过今年，其中包括在涵盖莫斯科的中央军区举行军演以及涉及白俄罗斯的一次军演。

北约称，自俄罗斯3月将克里米亚纳入其版图并开始支持乌克兰分裂力量以来，该组织已经加强了其成员国的防御能力。

在整个乌克兰危机中，俄罗斯指责北约造成不稳定局势，该国还在关键时刻举行军演。

“他们试图破坏世界上最稳定地区--北欧的稳定，”俄罗斯副外长Alexei Meshkov接受国际文传电讯社（Interfax）采访时称。“无休止的军演，向波罗的海国家提供可携带核武器的飞机，这一现实非常糟糕。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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