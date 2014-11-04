北约最高司令称俄在欧洲空域的侵犯活动更具“挑衅性”

路透华盛顿11月3日 - 北约盟军最高司令、美国空军将领布里德洛夫（Philip Breedlove）周一称，包括大型、更复杂飞机编队在内的俄罗斯战机及远程轰炸机近期对欧洲空域的侵犯活动比以往更具“挑衅性”。

布里德洛夫称，北约盟国尚未同俄罗斯领导人直接磋商此事，因为这样的侵犯活动相当普遍，只要以专业且安全的方式处理，通常不会就此磋商。

“重要的是，纵观这方面的历史，多数此类侵犯活动飞机数量一直都非常少，有时一架，或者最多两架，”布里德洛夫在五角大楼的发布会上称。

“过去一周的情况是，一个更大、更复杂的飞机编队进行了更深入一些、而且我可以说是更具挑衅性的飞行活动。”

一位美国军方官员称，俄罗斯的多数飞行是在波罗的海、北海和大西洋上空的国际空域进行。这些飞行活动没有对外宣布，俄方没有提交飞行计划，尽管俄方曾同意按照民航协议进行此类飞行活动。

布里德洛夫称，这些飞行活动有“问题”，需要“关注”，这些活动对“安全稳定形势无帮助”。

但他称，相关的飞行员以专业方式处理了此事，北约飞机对俄罗斯战机、远程轰炸机及空中加油机进行拦截，在俄方飞机在欧洲空域飞行时进行护航。

布里德洛夫称，他虽未同俄方官员就此事进行磋商，“我认为他们是在向我们传递信息”，试图强调“他们是大国”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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