北约磋商在俄边境附近增派驻军--WSJ

路透华盛顿10月28日 - 《华尔街日报》（WSJ）周三援引外交人士及军方官员报导称，北约成员国正在磋商在沿俄罗斯边境的地区增派驻军以及将这些驻军交由北约指挥的事项。

根据报导，方案之一是在波兰及波罗的海三国部署军队，另一方案是在该地区部署统一由北约指挥的驻军。

据该报称，自去年俄罗斯将克里米亚纳入其版图以来，该地区的一些国家一直非常关切俄罗斯的下一步行动，尤其是在俄罗斯加强在该地区的军演活动后。

路透未对该报导进行证实。（完）