北约磋商在俄边境附近增派驻军--WSJ

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿10月28日 - 《华尔街日报》（WSJ）周三援引外交人士及军方官员报导称，北约成员国正在磋商在沿俄罗斯边境的地区增派驻军以及将这些驻军交由北约指挥的事项。
根据报导，方案之一是在波兰及波罗的海三国部署军队，另一方案是在该地区部署统一由北约指挥的驻军。
据该报称，自去年俄罗斯将克里米亚纳入其版图以来，该地区的一些国家一直非常关切俄罗斯的下一步行动，尤其是在俄罗斯加强在该地区的军演活动后。
路透未对该报导进行证实。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。