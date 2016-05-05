克里姆林宫称俄罗斯复兴不对任何国家构成威胁 但将捍卫自己的利益

韩国法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透莫斯科5月5日 - 克里姆林宫周四称，俄罗斯复兴不对任何国家构成威胁，但是也不会无视对其构成威胁的行动，并将捍卫自己的国家利益。这是俄罗斯当局对北约有关有必要增强该联盟在欧洲力量言论的回应。
“我们已经多次表示，俄罗斯复兴不对任何国家构成威胁。”克里姆林宫发言人佩斯科夫在与记者的电话会上表示。
“同时，俄罗斯当然也不会无视任何可能对其国家利益构成直接或潜在威胁的行动，并且俄方一贯都会在必要时候捍卫自己的利益。”（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。
路透上海1月17日 - 上海市政府新闻办公室官方微信周二下午宣布，正在召开的上海市十四届人大五次会议接受杨雄辞去上海市政府市长职务的请求。