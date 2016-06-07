俄罗斯称将采取措施回应北约在波罗的海地区活动的增多

路透莫斯科6月6日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫对芬兰外长蒂莫·索伊尼(Timo Soini)表示，俄罗斯将采取措施回应北约在波罗的海地区活动的增多。

拉夫罗夫周一在莫斯科与索伊尼举行联合新闻发布会时发出上述言论。当天，北约首次在芬兰境内启动“Baltops 16”年度海上演习。

“对于北约军事基础设施趋近我方边境、以及将更多国家拖入北约的军事活动，我们并不掩盖我方的否定态度。”拉夫罗夫告诉记者。

“我们将行使俄罗斯的主权权利、采取与现有威胁相应的措施来确保俄罗斯的安全。我相信我们的芬兰朋友和邻居也理解这点。”

拉夫罗夫没有详述会采取何种措施，称他认为波罗的海地区不存在为该地区军事化提供理由的威胁。

索伊尼在同场新闻发布会上表示，类似周一启动的军事演习有助加强芬兰的军事能力，且“不针对任何方面”。

索伊尼称，芬兰正认真应对其面临的“安全挑战”，与北约密切合作，并加强与邻国瑞典的合作。芬兰不是北约成员国。

“这种问题可以公开探讨，”索伊尼用英语说道。“芬兰是独立作出这类决定的，我们当前的目标当然是我方安全。没有其他目标。”（完）