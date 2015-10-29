北约磋商在俄边境附近增派驻军--WSJ

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿10月28日 - 《华尔街日报》（WSJ）周三援引外交人士及军方官员报道称，北约成员国正在磋商在沿俄罗斯边境的地区增派驻军以及将这些驻军交由北约指挥的事项。
根据报道，方案之一是在波兰及波罗的海三国部署军队，另一方案是在该地区部署统一由北约指挥的驻军。
据该报称，自去年俄罗斯将克里米亚纳入其版图以来，该地区的一些国家一直非常关切俄罗斯的下一步行动，尤其是在俄罗斯加强在该地区的军演活动后。
路透未对该报道进行证实。(完)
编译：侯雪苹 发稿：程芳
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)