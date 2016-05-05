克里姆林宫称俄罗斯复兴不对任何国家构成威胁 但将扞卫自己的利益

全球投资：阿布扎比择机进一步投资中国，看好固定收益及小企业机会
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科5月5日 - 克里姆林宫周四称，俄罗斯复兴不对任何国家构成威胁，但是也不会无视对其构成威胁的行动，并将扞卫自己的国家利益。这是俄罗斯当局对北约有关有必要增强该联盟在欧洲力量言论的回应。
“我们已经多次表示，俄罗斯复兴不对任何国家构成威胁。”克里姆林宫发言人佩斯科夫在与记者的电话会上表示。
“同时，俄罗斯当然也不会忽视任何可能对其国家利益构成直接或潜在威胁的行动，并且俄方一贯都会在必要时候扞卫自己的利益。”（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
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