俄罗斯与西方相互指责对方使用冷战思维

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科6月17日（记者 Gabriela Baczynska） - 在德国称俄罗斯加强核武库是苏联式的思维模式之后，俄罗斯周三指责北约通过向俄边境附近地区渗透，并寻求改变战略力量平衡，唤醒了冷战幽灵。

俄罗斯与西方的关系因乌克兰问题降至新低点。俄罗斯此前称，将加强核武库以回应美国在东欧部署重型军事设备的计划。

“靠近他国边境的不是俄罗斯，而是正在靠近俄罗斯边境的北约军事设施，”克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）对记者称。

“所有的这些……都迫使俄罗斯采取措施，以保护自身利益和本国安全。”

佩斯科夫称，西方越来越多地使用“非建设性、对抗性的”冷战式措辞。

北约秘书长斯托尔滕贝格周二对俄罗斯宣布今年将向核武库增加逾40枚洲际弹道导弹作出回应，指责俄罗斯是在“炫耀武力”。

德国外长施泰因迈尔周三指责普京此举是冷战思维方式。（完）