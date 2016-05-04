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时事要闻 | 2016年 5月 4日 星期三 17:57 BJT

俄罗斯将新组建三支部队对抗北约--报导

路透莫斯科5月4日 - 俄罗斯新闻机构周三援引国防部长绍伊古报道称，俄罗斯将新组建三支部队，以对抗北约力量的增强。

据国际文传电讯社报道，这些军队将在年底前组建完毕，并被部署在俄罗斯西部和南部边境。

“国防部已经采取一系列措施对抗北约在俄罗斯边境附近增强军力的行为，”报道援引绍伊古称。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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