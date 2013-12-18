俄边境部署导弹 北约深表担忧

路透柏林12月17日 -北约军事指挥官周二对俄罗斯在加里宁格勒地区部署Iskander导弹表示不安，称这表明俄罗斯与西方需要加强沟通。

俄罗斯《消息报》（Izvestia）周一报道称，这些导弹射程数百公里，已在与波兰和立陶宛交界的加里宁格勒地区部署了一段时间。

北约盟军司令、美国空军上将布里德洛夫(Philip Breedlove)周二表示，对此报道感到担忧。

他在柏林对一些记者表示：“我们必须了解真实情况。”

他称，这表明北约和俄罗斯军事指挥官之间需要更稳定、可靠的沟通渠道。

他说：“我们的舰船在东地中海彼此离得很近，我们的飞机在北海、波罗的海以及其他地区每天都相遇，因此容不得任何误判。”

关于俄罗斯导弹部署的报道令波兰和其他波罗的海国家感到不安，尤其是在当前乌克兰局势导致俄罗斯与西方国家关系紧张的情况下。

当被问及周一相关报道时，俄罗斯国防部发言人柯纳申科夫(IgorKonashenkov)对俄罗斯媒体表示，已在俄罗斯西部地区部署Iskanders导弹，但他未具体说明部署在哪里。他并称，此项部署并未违反国际公约。

北约发言人朗杰斯古(OanaLungescu)则称：“向难以让人理解意图的地区部署导弹或飞机，不利于北约寻求与俄罗斯发展的合作伙伴关系，也不利于加强地区安全的目标。”

她称，北约希望与俄罗斯进行更透明的沟通，并多次作出努力，但俄罗斯并未作出积极回应。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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