俄罗斯军事动作令邻国不安，北约军演以示安抚

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦11月1日 - 北约本周末将在拉脱维亚和波兰举行大规模军事演习，目标是将假想敌驱逐出假想地区。

然而有些人认为，代号为"坚定爵士"的军事演习将检验北约将快速反应部队部署到与俄罗斯接壤的东欧地区的能力。

俄罗斯在军事上动作不断，令与其接壤的部分北约国家担心不已，这些国家多为其波罗的海邻国。其他北约成员国则大惑不解，疑惑俄罗斯为何要投资巨额资金来应对不会成为现实的西方威胁。

北约强调此次军演并不直接针对俄罗斯。但有些官员称，在俄罗斯轰炸机试探北约防空能力、建造战舰并举行复杂军演的情况下，北约此次行动在某种程度上也是为了安抚其东欧成员国。

"坚定爵士"军演将于11月2日-7日举行，参加军队人数约有7000人，另外还有特种部队、坦克、飞机和战舰参演。

北约最高指挥官布里德拉夫将军（Philip Breedlove）称，本次演习将展现北约进行复杂战争和保卫国土的能力。北约将邀请俄罗斯军官作为观察员参加军演。（完）