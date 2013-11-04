俄罗斯军事动作令邻国不安，北约军演以示安抚

《汇市简讯》美元在亚洲盘初遇冷，跟随美债收益率下滑
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦11月1日 - 北约本周末将在拉脱维亚和波兰举行大规模军事演习，目标是将假想敌驱逐出假想地区。
然而有些人认为，代号为"坚定爵士"的军事演习将检验北约将快速反应部队部署到与俄罗斯接壤的东欧地区的能力。
俄罗斯在军事上动作不断，令与其接壤的部分北约国家担心不已，这些国家多为其波罗的海邻国。其他北约成员国则大惑不解，疑惑俄罗斯为何要投资巨额资金来应对不会成为现实的西方威胁。
北约强调此次军演并不直接针对俄罗斯。但有些官员称，在俄罗斯轰炸机试探北约防空能力、建造战舰并举行复杂军演的情况下，北约此次行动在某种程度上也是为了安抚其东欧成员国。
"坚定爵士"军演将于11月2日-7日举行，参加军队人数约有7000人，另外还有特种部队、坦克、飞机和战舰参演。
北约最高指挥官布里德拉夫将军（Philip Breedlove）称，本次演习将展现北约进行复杂战争和保卫国土的能力。北约将邀请俄罗斯军官作为观察员参加军演。（完）
编译：王琛 发稿：程芳
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透4月11日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.77港 元) 美国股市周一收盘小幅上涨，道琼工业指数收高1.92点，或0.01%，至20,658.02点，盘中交投震 荡，能源股上涨抵消了金融股下跌。美国的银行将于本周稍晚发布季度业绩。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 122.030 -0.33 22878 9.482 -0.09 中国铝业
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/11 美国 发售10年期公债 4/11 意大利 标售国库券 4/12 英国 标售票息2.5%的2065年到期公债 4/12 美国 发售30年期公债 4/12 德国 标售10年期联邦债券 4/12 意大利 标售中长期公债 4/13 日本 标售30年期公债 4/13 日本 标售三个月期贴现国库券 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 杜明霞；审校 王丽鑫)