俄反普京人士宣称“我要当总统”

路透莫斯科4月5日 - 俄罗斯反对派领导人纳瓦尔尼(Alexei Navalny)称想当总统，并宣称将不遗余力让普京身陷囹圄。他因被控盗窃将在数日后出庭受审，但他称对其指控是受政治因素驱动。

36岁的纳瓦尔尼还是一名知名博主，他将于4月17日受审。纳瓦尔尼称，此案是克里姆林宫打压异见的举措之一。他被指控于2009年盗窃一家国营公司价值1,600万卢布（合51.2万美元）的木材，若罪名成立，可能刑期最高10年。

他还另外被指控欺诈一家邮政运输公司以及窃取一政党资金，但纳瓦尔尼矢口否认，称这些指控“荒唐”。

纳瓦尔尼对互联网和有线电视频道Dozhd表示：“我想当总统，我想改变这个国家人民的生活，我想改变这个国家的政府体系。”

他表示，会竭尽全力把普京以及与他有关联的富豪送入牢狱。俄罗斯下次总统大选在2018年，普京未排除寻求连任的可能性。

纳瓦尔尼称，普京领导的统一俄罗斯党是“骗子和小偷组成的党”，这也成为2011年12月议会选举后反普京抗议活动的口号。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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