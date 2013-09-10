俄罗斯反对派支持者抗议莫斯科市长选举舞弊

美国白宫高官会见众议院温和及保守派共和党人 望重批医保法案
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透莫斯科9月9日(记者 Gabriela Baczynska/Maria Tsvetkova) - 数以千计的支持者周一响应俄罗斯反对派领导人亚历克谢·纳瓦尔尼(Alexei Navalny)的号召，集会抗议莫斯科市长选举舞弊，指责俄罗斯总统普京的亲信索比亚宁(Sergei Sobyanin)凭借舞弊在选举中胜出。
反腐败活动人士要求在纳瓦尔尼和索比亚宁之间举行一场票选决战。
至少有1万人参加了集会，其中很多人佩戴写有“纳瓦尔尼市长”的徽章。这对克里姆林宫构成直接挑战。纳瓦尔尼赞扬此次运动是在经历了普京逾13年的统治后，新的反对派运动的诞生。
纳瓦尔尼对集会人群称：“长久以来，我们都希望参加一场胜利的集会。我们厌倦了13年的失败……我确信我们还争取来第二轮投票。”
面对掌声和欢呼，纳瓦尔尼高喊：“一个严肃的政治反对派在俄罗斯诞生了。”
周日的莫斯科市长选举结果显示，索比亚宁的得票率突破了50%的直接当选标准，而纳瓦尔尼的得票率仅为27%。
索比亚宁周日晚间称这场选举是“莫斯科历史上最干净、最具竞争力和最公开的选举。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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