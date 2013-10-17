普京政敌纳瓦尔尼被改判缓刑

路透基洛夫10月16日（记者Gabriela Baczynska） - 因盗窃指控被判五年监禁的俄罗斯反对派纳瓦尔尼（Alexei Navalny）周三被改判缓刑。他是俄罗斯总统普京的头号政敌。

基于判决，他数年内不得竞选公职。他表示将提起上诉。

他称，当局千方百计地阻止他参与政治，但绝不会得逞。

纳瓦尔尼是知名的反腐博主，他曾领导反普京的抗议活动。他被指控于2009年组织盗窃一家国营公司价值1,600万卢布（合50万美元）的木材，今年7月18日被判决罪名成立，他称这是普京对他的报复。

但因数以千计的人在克里姆林宫外抗议，他在判决次日意外获准保释，并得以继续参与市长竞选。

分析人士称，克里姆林宫克当时是押注他在选举中将惨败，从而打击他的政治野心，消除他对普京构成的威胁。但结果他获得了多达27%的选票。

纳瓦尔尼若身陷囹圄，普京面临新一轮抗议浪潮的风险会更大，这不利于普京的形象，因明年2月俄罗斯将主办2014年冬奥会。

纳瓦尔尼和一些分析人士认为，周三的最新判决是克里姆林宫深思熟虑的结果，一方面不愿让他在人们眼中成为“俄罗斯的曼德拉”，但另一方面又要将他隔离在政治之外。

俄罗斯知名反对派人士亚申（Ilya Yashin）在Twitter上说：“法庭判决意味着想从政治上孤立（纳瓦尔尼）。”

普京否认对法院施加了影响力，他的发言人称总统与此次判决毫无关系。

纳瓦尔尼的律师及其他法律专家表示，尚不清楚限制纳瓦尔尼参加竞选的期限是多久。

即便只是五年的期限，就意味着纳瓦尔尼无法参加2018年的总统竞选。

不过纳瓦尔尼对此并不介意，他说：“现在我不能参加竞选了，但这并不重要。要进行政治抗争，有1,001种方式。现在少了一种，也还有1,000种方式。”（完）

编译：王琛 发稿：朱淑珍

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