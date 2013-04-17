俄反普京人士受审 称预计将被判罪

路透俄罗斯4月17日 - 俄罗斯反普京抗议活动领导人纳瓦尔尼(Alexei Navalny)周三因被控盗窃出庭受审，他表情平静、放松。他称，对他的指控是受政治因素驱动，也是为了压制异见。

他走进基洛夫的法庭时，轻松地与记者聊天，穿着开领的衬衣，没打领带、没穿夹克。

36岁的纳瓦尔尼是反普京阵营的重要人物，虽然反普京抗议活动的声势已经消退，但周三在莫斯科和基洛夫还是计划举行集会声援纳瓦尔尼，但目前还不清楚普通公众对他的支持程度。

纳瓦尔尼被指控于2009年盗窃一家国营公司价值1,600万卢布（合51万美元）的木材，若罪名成立，可能刑期最高10年。

纳瓦尔尼对记者表示：“我非常看重你们今天出现在这里。”他甚至用手机给法庭照了照片，而后发布到网上。纳瓦尔尼称，此次庭审是为了加大对反对派施压。

纳瓦尔尼对指控矢口否认，指责普京策划了这次庭审，并预计将被判罪。他表示，最好的结果也就是缓刑，但即便如此，也足以阻挠其日后参加竞选。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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