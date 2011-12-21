俄反对派抗议领袖获释 呼吁民众团结反对普京

路透莫斯科12月21日电（记者 Guy Faulconbridge）---俄罗斯反对派抗议活动领导人纳瓦尔尼（Alexei Navalny）周三利用获释机会，呼吁俄罗斯人团结一致反对普京，他称3月4日总统选举肯定不会公正。

纳瓦尔尼释放时得到了支持者的列热欢迎，他们冒着暴风雪等在莫斯科一家警局门口，看到其获释走出来时高呼"纳瓦尔尼，纳瓦尔尼"。

他刚出来时看起来有些疲倦，对众多电视采访也有些不适，但他很快就开始抨击备受争议的国家杜马选举，宣称普京所在执政党是"骗子和小偷"组成的乌合之众。

"骗子和小偷党正在推举他们的首领坐上总统宝座，"他在2235 GMT获释後告诉记者，当时他身穿牛仔衣，背着装满衣物的超市塑料袋。

"我们必须投票反对他（普京），和他进行抗争。倘若他成为总统，也不会是合法的总统，而是继承来的。"

现年35岁的纳瓦尔尼是一位反腐博主，在12月5日莫斯科市中心的示威活动中，他被以妨碍司法执行为由拘捕，并判处拘留15天。

他的"骗子和小偷党"口号引起数以百万计俄罗斯人的共鸣，也使他变身成反对组织中最突出的领导者。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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