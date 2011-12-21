俄反对派抗议领袖获释 呼吁民众团结反对普京

特朗普致信习近平 希望合作发展对中美两国有利的“建设性关系”
路透华盛顿2月8日 - 美国白宫在声明中称，美国总统特朗普周三致信中国国家主席习近平称，希望同习近平合作“发展”对两国有利的“建设性关系”。
路透莫斯科12月21日电（记者 Guy Faulconbridge）---俄罗斯反对派抗议活动领导人纳瓦尔尼（Alexei Navalny）周三利用获释机会，呼吁俄罗斯人团结一致反对普京，他称3月4日总统选举肯定不会公正。
纳瓦尔尼释放时得到了支持者的列热欢迎，他们冒着暴风雪等在莫斯科一家警局门口，看到其获释走出来时高呼"纳瓦尔尼，纳瓦尔尼"。
他刚出来时看起来有些疲倦，对众多电视采访也有些不适，但他很快就开始抨击备受争议的国家杜马选举，宣称普京所在执政党是"骗子和小偷"组成的乌合之众。
"骗子和小偷党正在推举他们的首领坐上总统宝座，"他在2235 GMT获释後告诉记者，当时他身穿牛仔衣，背着装满衣物的超市塑料袋。
"我们必须投票反对他（普京），和他进行抗争。倘若他成为总统，也不会是合法的总统，而是继承来的。"
现年35岁的纳瓦尔尼是一位反腐博主，在12月5日莫斯科市中心的示威活动中，他被以妨碍司法执行为由拘捕，并判处拘留15天。
他的"骗子和小偷党"口号引起数以百万计俄罗斯人的共鸣，也使他变身成反对组织中最突出的领导者。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月8日 - 美国白宫在声明中称，美国总统特朗普周三致信中国国家主席习近平称，希望同习近平合作“发展”对两国有利的“建设性关系”。
路透北京2月8日 - 中国中央纪委监察部周三称，民政部原党组书记、部长李立国和原党组成员、副部长窦玉沛履行管党治党政治责任不力被问责，并对其严重失职失责问题立案审查。
路透北京2月8日 - 中国国台办发言人安峰山周三在例行新闻发布会上应询表示，在当前两岸关系形势复杂严峻的形势下，将坚持运用法治方式和手段来捍卫国家主权和领土完整，决不允许任何人、任何组织、任何政党在任何时候以任何形式把任何一块中国的领土从中国分裂出去。