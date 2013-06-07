俄罗斯宣布其海军舰队常驻地中海

路透莫斯科6月6日（记者 Alexei Anishchuk） - 俄罗斯周四称，该国已向地中海派驻海军舰队。俄罗斯总统普京称，这一行动是为了保卫国家安全。目前，俄罗斯与西方在叙利亚问题上陷入僵局。

这是俄罗斯自苏联时代之后首次在地中海常驻海军。俄军总参谋长称，俄罗斯在该地区派驻了16艘战舰和三架舰载直升机。

普京称，俄罗斯的这一举动不是“武力炫耀”，也不想对任何国家构成威胁。

“这是具有战略意义的重要地区，为保障俄罗斯联邦的国家安全，我们在那里有任务要执行，”他说道。

数日前，俄罗斯曾宣布将恢复在南部海域的核潜艇巡逻，这是普京旨在重振俄罗斯军力所作努力的一部分。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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