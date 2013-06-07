俄罗斯宣布其海军舰队常驻地中海

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
记者 Alexei Anishchuk
路透莫斯科6月6日 - 俄罗斯周四称，该国已向地中海派驻海军舰队。俄罗斯总统普京称，这一行动是为了保卫国家安全。目前，俄罗斯与西方在叙利亚问题上陷入僵局。
这是俄罗斯自苏联时代之后首次在地中海常驻海军。俄军总参谋长称，俄罗斯在该地区派驻了16艘战舰和三架舰载直升机。
普京称，俄罗斯的这一举动不是“武力炫耀”，也不想对任何国家构成威胁。
“这是具有战略意义的重要地区，为保障俄罗斯联邦的国家安全，我们在那里有任务要执行，”他说道。
数日前，俄罗斯曾宣布将恢复在南部海域的核潜艇巡逻，这是普京旨在重振俄罗斯军力所作努力的一部分。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。