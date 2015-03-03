涅姆佐夫女友接受媒体采访 称未看见枪手

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透莫斯科3月2日（记者 Gabriela Baczynska） - 俄罗斯反对派政治人物涅姆佐夫（Boris Nemtsov）上周五晚与女友步行至克里姆林宫附近时遭枪击身亡，其女友称未看见枪手。
涅姆佐夫的女友是乌克兰模特安娜·杜丽茨卡娅（Anna Duritskaya），她称对涅姆佐夫被枪击身亡后的瞬间发生了些什么，她几乎记不起来了。
她对线上新闻频道Dozhd表示，他俩在红场附近一家餐馆用餐时，她没注意到任何可疑情况。他们走上大桥，往涅姆佐夫的公寓走去，她没发现有人跟踪他们。
她说：“我不想回答关于在桥上发生了些什么。我不想说这些。”
“我现在精神状态很差，现在不能再谈这些了。我感觉很糟......我没看见任何人。我不知道他（枪手）从哪出来的，他在我后面。”
涅姆佐夫中了好几枪，当场丧生，成为普京执政期间遇害的最知名反对派人物。周日数万俄罗斯人在莫斯科游行，纪念这位前副总理暨反腐斗士。
杜丽茨卡娅说，涅姆佐夫被害后，她一直有人在旁守卫，很可能无法参加周二举行的葬礼。她现在只想回到乌克兰，回到母亲的身边。
她说：“我有权离开俄罗斯。我不是嫌犯。我是证人，已经提供了所有证词，竭尽全力协助调查。”
“他们（执法官员）不许我脱离他们单独去任何地方。他们对我说，这是出于安全考虑。”
她说，现在待在莫斯科一个朋友的公寓里。
杜丽茨卡娅称，调查人员已经向她问话过好几次，查了她的财物，提取了她手机里的数据。她说，她最初被问了几个小时，身边没有律师，也没有来自乌克兰使馆的代表。
调查人员称在追踪不同的调查线索，找到了多个可能的动机，情杀是其中之一，但杜丽茨卡娅对此予以否认。
她说：“我现在什么都不想。我什么都没法想。我不知道是谁干的。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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