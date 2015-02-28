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路透中文国际短讯 | 2015年 2月 28日 星期六 12:05 BJT

俄反对派领导人涅姆佐夫在莫斯科遭枪杀

俄罗斯反对派政治家、前副总理、总统普京的公开批评者涅姆佐夫周五晚在莫斯科市中心距克里姆林宫不远处遭射杀。现场一名警方发言人称，凶犯在行驶中的白色汽车里向涅姆佐夫开枪，之后逃离现场。普京谴责枪杀事件并下令追查此案。路透
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