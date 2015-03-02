莫斯科数万人游行纪念遭枪杀的涅姆佐夫

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透莫斯科3月1日（记者Polina Devitt/Maxim Rodionov) - 周日数万民众在莫斯科市中心游行，纪念遭遇枪杀的俄政府批评者鲍里斯·涅姆佐夫(Boris Nemtsov)，人们高举标语“我不害怕”，并高喊“俄罗斯不要普京”。游行人群中有老有少，许多人举着涅姆佐夫的肖像。
涅姆佐夫是俄罗斯反对派政治家、俄前副总理，他在周五晚从一家饭店回家的途中遭枪杀。
俄当局暗示涅姆佐夫遭枪杀也有可能是反对派所为，企图以自我牺牲重拾反对运动的破碎局面。
涅姆佐夫的支持者对俄当局发出谴责。
“如果我们能够阻止指向反对派的仇恨战，那么我们就有机会改变俄罗斯。如果不能，我们就将面临大规模的国内冲突，”反对派领导人之一的Gennady Gudkov对路透说道。
“政府腐败，又不容许任何对政府的威胁存在。鲍里斯（涅姆佐夫）让他们感到不安。”
涅姆佐夫遇害在俄罗斯国内造成舆论分歧。
一个小规模但较活跃的反对派称，普京政府已变成独裁统治，违犯国际准则夺取克里米亚，煽动乌克兰东部分裂分子的民族主义情绪，并打压不同意见。
“涅姆佐夫对政府构成威胁，但政府本身就是罪犯。政府践踏一切国际权利、夺取克里米亚、发动与乌克兰的战争，”物理学家Yuri Voinov说道。
警方称有21,000人参加了游行，游行组织者则称有数万人，但人数低于反对派期望的5万人。目击游行的路透记者估计有数万人参加游行。
人们在雨中游行，并走过涅姆佐夫的遇害地点。一些人举着巨幅标语“英雄永生”。
普京誓言将找出凶手，并称枪杀行为“挑拨离间”。
俄政府调查人员悬赏三百万卢布（约相当于5万美元）捉拿凶手，称正在追踪多条线索，比如涅姆佐夫（犹太裔）可能被极端伊斯兰分子杀害、或反对派为抹黑普京而为之。
涅姆佐夫的葬礼将于周二在莫斯科举行。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
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