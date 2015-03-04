（修正）俄罗斯民众列队送别涅姆佐夫 一些显赫人物亦参加葬礼

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路透莫斯科3月3日 记者（Alexander Winning/Gabriela Baczynska） - 成千上万俄罗斯民众周二手持红色康乃馨，列队经过涅姆佐夫（Boris Nemtsov）的灵柩向他道别。涅姆佐夫的朋友们称，涅姆佐夫遇害说明，公开批评俄罗斯总统普京是一件相当危险的事情。

“子弹不仅打在涅姆佐夫身上，也打在我们所有人身上，更是对俄罗斯民主的谋杀，”知名俄罗斯政府反对派人士Gennady Gudkov在灵柩旁发表演讲时说道。

“我们从未想过会发生这种事，但它确实发生了。安息吧，我的朋友。我们将继续你未竟的事业。”

大多数前来吊祭的人都是俄罗斯自由反对派的成员或者同情者，对涅姆佐夫被枪杀深感不安，但他们只占了俄罗斯人口的少数。民意调查显示，尽管卢布暴跌、乌克兰危机导致俄罗斯遭国际制裁，但大多数俄罗斯人仍支持普京。

一些显赫人物也出现在葬礼上。他们在俄前总统叶利钦时代与涅姆佐夫一起供职，目前在商业和政治精英圈中仍颇具影响力。

他们中无人对普京表示批评，但他们的到来--以叶利钦的遗孀奈娜为首，表明普京建立的权力体系存有歧见，一旦压力进一步增大，歧见或将加深。

尽管涅姆佐夫是普京的激烈批评者，但他仍与叶利钦时代的朋友们相交，这些人仍忠于普京领导下的俄罗斯政府。

这些叶利钦时代的盟友包括，俄罗斯最大银行俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank）董事长兼首席执行官格雷夫（German Gref）、与俄罗斯政府仍保持密切关系的前财政部长库德林（Alexei Kudrin）、一家国有科技公司的董事长朱贝斯（Anatoly Chubais）、以及前总理基里延科（Sergei Kiriyenko）。

一直以来莫斯科便有传闻称，1999年叶利钦下台前迫使普京承诺保护自己的圈子。涅姆佐夫一度被叶利钦视为接班人，他的遇害可能会令叶利钦圈子里的一些权势人物认为普京背叛了当年的诺言。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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