俄罗斯指控两名车臣人涉嫌杀害涅姆佐夫

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
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路透莫斯科3月8日（记者 Katya Golubkova/Jason Bush） - 俄罗斯相关机构周日称，他们已经指控两名男子涉嫌杀害反对派领袖涅姆佐夫（Boris Nemtsov）。
一位在法庭旁听的路透记者称，这两人胳膊被绑，在蒙面安全人员的羁押下，低着头走进位于莫斯科的一家法庭。一同被押进来的共有五人，均是车臣人。
2月27日夜间，涅姆佐夫在莫斯科市中心附近被枪杀，为普京掌权15年中最高调的杀害俄罗斯反对派的事件。
法官Natalia Mushnikova下令继续将上述五人全部羁押。
车臣领导人Ramzan Kadyrov称，曾任职警察的Zaur Dadayev是一名虔诚的穆斯林。
法国《查理周刊》刊登伊斯兰教先知穆罕默德的漫画，激怒了伊斯兰。今年1月，《查理周刊》巴黎办公室遭到伊斯兰武装分子袭击，造成12人死亡。事发后，涅姆佐夫曾为《查理周刊》刊登的漫画辩护。俄罗斯调查人员上周称，他们正在就涅姆佐夫可能被伊斯兰武装分子杀害进行调查。
“除本人供认以外，各种证据也证明Dadayev参与了这起犯罪，”Mushnikova在周日的庭审中称。
另一名被控涉嫌杀害涅姆佐夫的男子为Anzor Gubashev。另外三名嫌犯分别是Shagid Gubashev、Ramzan Bakhayev和Tamerlan Eskerkhanov。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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