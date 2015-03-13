焦点：涅姆佐夫遇害案扑朔迷离 或暴露普京政权内部裂痕

路透莫斯科3月12日（记者 Christian Lowe/Jason Bush） - 俄罗斯反对派领袖涅姆佐夫（Boris Nemtsov）上月在克里姆林宫附近遇害，可能暴露出俄总统普京政权内部不同阵营之间的裂痕。

克里姆林宫红墙背后究竟是什么情况，外界无法确知，但与涅姆佐夫关系密切的一些人士称，某个派系在利用涅姆佐夫遇害一事向普京传递出一个讯息：他们感到不满，需要认真对待。

这相当于挑战普京的政权基础，普京政权建立在权力金字塔和绝对忠诚的基础上。

涅姆佐夫的律师普罗霍罗夫（Vadim Prokhorov）在涅姆佐夫遇害后不久称：“我认为，也许普京为此感到困惑甚至恐慌。”

他对路透说：“因为，如果你能在紧挨克里姆林宫的地方这么做（枪击涅姆佐夫），那难道就不可能在（总统）车队行经的路线上这么做吗？”

普京近日推迟了访问哈萨克斯坦的行程，且未解释原因，这引发各方揣测。一名哈萨克斯坦官员称普京生病了，克里姆林宫则说普京无恙，工作如常。

在俄罗斯，究竟谁分属于不同对立阵营，甚至究竟是否存在对立阵营，无法准确判断，因为在俄罗斯，谁都没公开承认阵营之间存在严重分歧。

但分析人士指出，有迹象表明俄罗斯车臣共和国总统卡德罗夫（Ramzan Kadyrov）与俄罗斯国家安全机构之间关系紧张，后者是普京总统最亲密的盟友。

**扑朔迷离**

涅姆佐夫遇害后，案件相关进展传递出各种相互矛盾的信息，而不同媒体的说法也有差异。

卡德罗夫的说法是，涅姆佐夫可能是被伊斯兰力量杀害的，因为他曾公开维护法国讽刺杂志《查理周刊》（Charlie Hebdo）。该杂志因刊发讽刺伊斯兰教先知默罕默德的漫画，1月时遭枪手袭击。

但这种说法与俄罗斯媒体发布的、可能来自监控的证据相悖。有俄罗斯媒体称，被指控的两名嫌犯中的达达耶夫（Zaur Dadayev）早在《查理周刊》遇袭前，就已经跟踪涅姆佐夫数月。

俄罗斯调查人员拒绝谈论达达耶夫和另一被指控嫌疑人、以及另外三名被拘押但未被指控的涉案嫌疑人的作案动机。

被拘押的嫌疑人来自车臣地区，但这并不代表他们就是伊斯兰主义者。以往许多重大谋杀案中，警方指控车臣人受雇充当枪手。

据俄罗斯记者称，通常情况下，当涉及到对克里姆林宫非常重要的事宜时，官方会努力确保主流媒体统一口径。

涅姆佐夫的助手德洛内（Sergei Sharov-Delaunay）称，关于涅姆佐夫谋杀案的动机他有很多种设想，其中一种是内部权力斗争。

他告诉路透：“也许是当局内部的某个集团想要向普京施压，谋求提高自身地位，甚至想推动更激进的局面。”

卡德罗夫公开表态忠于普京，但他对普京也构成风险。他在车臣压制反莫斯科当局的暴动，帮助普京巩固统治。作为交换，普京则予以他高度自治的权力。

这种格局迄今为止对双方都有益，但有观察人士认为，卡德罗夫正在越界。俄罗斯媒体曾有报导称，莫斯科警方数次与车臣人发生冲突，但由于后者与卡德罗夫的关系而不得不放弃追究。

前总统叶利钦的幕僚萨塔洛夫（Georgy Satarov）说：“如果普京能让卡德罗夫安分守己，会大大巩固他在亲信圈内的地位，这正是他迫切需要的。”

**宫廷政变“不可能发生”**

普京介入乌克兰冲突惹恼了西方国家，但国内有些人却认为他介入的不够。

许多人希望俄罗斯能帮助乌克兰东部的分裂主义者进一步扩充疆域，将整个卢甘斯克和顿涅茨克纳入势力范围。

被乌克兰东部分裂主义者奉为“战神”的指挥官吉尔金（IgorGirkin）曾是俄罗斯特种部队军官，他指责普京的圈子内有背叛现象。

他1月接受俄罗斯网络电视频道采访时说：“总统（普京）现在共事的团队绝对是亲西方的。这些人就是西方寄予厚望的‘第五纵队’。”“第五纵队”指的是隐藏在内部搞破坏的敌方间谍。

在去年12月的一次新闻发布会上，路透记者向普京提问，在面临乌克兰危机以及俄罗斯经济疲弱之际，他是否担心有宫廷政变的风险。

普京当时的回复是：“我可以肯定地告诉你，我们没有宫廷，所以不可能发生宫廷政变。总统官邸是克里姆林宫，这里的保护非常好。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：刘珞焱

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。