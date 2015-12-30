俄罗斯警方确定涅姆佐夫遇害案主谋 拟提起指控

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透莫斯科12月29日（记者 Andrew Osborn） - 俄罗斯警方确定一名车臣男子为俄反对派领导人涅姆佐夫（Boris Nemtsov）遇害案的嫌疑主谋。但涅姆佐夫的支持者称，该男子系此案的低层人物，此案真相正在被掩盖。
2月27日，涅姆佐夫在克里姆林宫附近的一座桥上被枪杀。涅姆佐夫是俄罗斯总统普京最激烈的批评者，他的遇害令整个俄罗斯的反对派人士感到寒意。
警方调查人员周二称，他们计划以买凶杀人罪对包括嫌犯Zaur Dadayev在内的五人提起指控。Dadayev曾在车臣当过兵，认罪后又反悔，并称是迫于压力而认罪。
警方还首次确认Ruslan Mukhudinov为此案嫌疑主谋。此人曾在车臣内政部工作过。警方此前称此人协助组织了这起犯罪活动，但周二又称他是实际下令杀害涅姆佐夫的人。
Mukhudinov的律师称，没有针对Mukhudinov的确凿证据。
“他（Mukhudinov）自2015年11月以来已成为国际逃犯。”俄罗斯调查委员会发言人Vladimir Markin说。“他的被捕及认罪只是时间问题。”
涅姆佐夫家人的律师Vadim Prokhorov称，Mukhudinov是主谋“纯属胡说八道”，就像个蹩脚的笑话。
“他显然只是低层组织者之一。”Prokhorov说。“但主谋是上层人物。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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