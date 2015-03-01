俄反对派领导人涅姆佐夫在莫斯科遭枪杀

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路透莫斯科2月28日 （记者 Alexander Winning） - 俄罗斯反对派政治家、前副总理、总统普京的公开批评者涅姆佐夫周五晚在莫斯科市中心距克里姆林宫不远处遭射杀。

俄罗斯内务部称，55岁的涅姆佐夫后背遭到四次枪击。警方在现场的一名女发言人表示，凶案发生时涅姆佐夫与一名乌克兰女子走在莫斯科河的一座桥上。“涅姆佐夫背后遭到四次枪击，死亡时间在晚上23点40分，”俄罗斯内务部一名女发言人在电话中表示。

现场一名警方发言人称，凶犯在行驶中的白色汽车里向涅姆佐夫开枪，之后逃离现场。那名随行女子正在接受警方调查。

普京谴责枪杀事件，称这是一起“残忍的谋杀”，并亲自下令追查此案。普京表示，在涅姆佐夫即将领导周日于莫斯科举行的大规模抗议示威活动前夕，这起枪杀事件可能是有人雇佣枪手制造“衅端”。

俄罗斯前总理、反对派政治家卡西亚诺夫·米哈伊尔在俄罗斯河桥上向路透表示：“反对派领袖被射杀于克林姆林宫墙外，这是无法想象的事情。只有一个可能：他因为讲真话而遭杀害。”他称涅姆佐夫是“为真相牺牲的斗士”。

美国总统奥巴马呼吁迅速对该“残忍谋杀“展开公正和透明的调查，确保将案犯绳之以法。

媒体曾援引涅姆佐夫的话称，因为自己反对乌克兰战争，他担心普京总统想让他死。周日的反战游行旨在抗议乌克兰东部战争。

正如其他反对派领袖一样，涅姆佐夫亦是反腐斗士。他曾指责索契冬奥会中俄罗斯政府大肆投入、浪费无度，并列出了许多供普京享用的国有建筑、直升机和飞机。