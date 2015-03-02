莫斯科数万人游行纪念遭枪杀的涅姆佐夫

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
记者 Polina Devitt/Maxim Rodionov
路透莫斯科3月1日 - 周日数万民众在莫斯科市中心游行，纪念遭遇枪杀的俄政府批评者鲍里斯·涅姆佐夫(Boris Nemtsov)，人们高举标语“我不害怕”，并高喊“俄罗斯不要普京”。游行人群中有老有少，许多人举着涅姆佐夫的肖像。
涅姆佐夫是俄罗斯反对派政治家、俄前副总理，他在周五晚从一家饭店回家的途中遭枪杀。
俄当局暗示涅姆佐夫遭枪杀也有可能是反对派所为，企图以自我牺牲重拾反对运动的破碎局面。
涅姆佐夫的支持者对俄当局发出谴责。
“如果我们能够阻止指向反对派的仇恨战，那么我们就有机会改变俄罗斯。如果不能，我们就将面临大规模的国内冲突，”反对派领导人之一的Gennady Gudkov对路透说道。
“政府腐败，又不容许任何对政府的威胁存在。鲍里斯（涅姆佐夫）让他们感到不安。”
涅姆佐夫遇害在俄罗斯国内造成舆论分歧。
一个小规模但较活跃的反对派称，普京政府已变成独裁统治，违犯国际准则夺取克里米亚，煽动乌克兰东部分裂分子的民族主义情绪，并打压不同意见。
“涅姆佐夫对政府构成威胁，但政府本身就是罪犯。政府践踏一切国际权利、夺取克里米亚、发动与乌克兰的战争，”物理学家Yuri Voinov说道。
警方称有21,000人参加了游行，游行组织者则称有数万人，但人数低于反对派期望的5万人。目击游行的路透记者估计有数万人参加游行。
人们在雨中游行，并走过涅姆佐夫的遇害地点。一些人举着巨幅标语“英雄永生”。
普京誓言将找出凶手，并称枪杀行为“挑拨离间”。
俄政府调查人员悬赏三百万卢布（约相当于5万美元）捉拿凶手，称正在追踪多条线索，比如涅姆佐夫（犹太裔）可能被极端伊斯兰分子杀害、或反对派为抹黑普京而为之。
涅姆佐夫的葬礼将于周二在莫斯科举行。(完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率