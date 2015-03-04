（修正）俄罗斯民众列队送别涅姆佐夫 一些显赫人物亦参加葬礼

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Alexander Winning/Gabriela Baczynska

路透莫斯科3月3日 - 成千上万俄罗斯民众周二手持红色康乃馨，列队经过涅姆佐夫（Boris Nemtsov）的灵柩向他道别。涅姆佐夫的朋友们称，涅姆佐夫遇害说明，公开批评俄罗斯总统普京是一件相当危险的事情。

“子弹不仅打在涅姆佐夫身上，也打在我们所有人身上，更是对俄罗斯民主的谋杀，”知名俄罗斯政府反对派人士Gennady Gudkov在灵柩旁发表演讲时说道。

“我们从未想过会发生这种事，但它确实发生了。安息吧，我的朋友。我们将继续你未竟的事业。”

大多数前来吊祭的人都是俄罗斯自由反对派的成员或者同情者，对涅姆佐夫被枪杀深感不安，但他们只占了俄罗斯人口的少数。民意调查显示，尽管卢布暴跌、乌克兰危机导致俄罗斯遭国际制裁，但大多数俄罗斯人仍支持普京。

一些显赫人物也出现在葬礼上。他们在俄前总统叶利钦时代与涅姆佐夫一起供职，目前在商业和政治精英圈中仍颇具影响力。

他们中无人对普京表示批评，但他们的到来--以叶利钦的遗孀奈娜为首，表明普京建立的权力体系存有歧见，一旦压力进一步增大，歧见或将加深。

尽管涅姆佐夫是普京的激烈批评者，但他仍与叶利钦时代的朋友们相交，这些人仍忠于普京领导下的俄罗斯政府。

这些叶利钦时代的盟友包括，俄罗斯最大银行俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank）董事长兼首席执行官格雷夫（German Gref）、与俄罗斯政府仍保持密切关系的前财政部长库德林（Alexei Kudrin）、一家国有科技公司的董事长朱贝斯（Anatoly Chubais）、以及前总理基里延科（Sergei Kiriyenko）。