多国领导人对俄反对派领袖涅姆佐夫遭枪杀表示谴责

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦2月28日 - 俄罗斯前副总理鲍里斯·涅姆佐夫（Boris Nemtsov）惨遭枪杀后，世界各国领导人及政界人士纷纷谴责这起惨案，同时对涅姆佐夫表示敬意。
55岁的涅姆佐夫是俄罗斯反对派领袖，在克里姆林宫附近被枪杀。据警方称，这起枪击案发生在周五午夜前夕，涅姆佐夫后背中了四枪，凶犯是在一辆白色轿车中开的枪，事发时涅姆佐夫正在莫斯科市中心莫斯科河的一座桥上行走。
美国
奥巴马总统呼吁立即展开调查，进行公正、透明的调查，确保将这起“恶性杀人”案的凶犯绳之以法。
“涅姆佐夫对他的国家而言是一位孜孜不倦的倡导者，一直在为他的俄罗斯同胞追求所有人有权享有的权益，”奥巴马称。
美国众议院对外事务委员会主席Ed Royce称：“普京统治的俄罗斯如今充斥着各种犯罪活动。不论是谁杀害了鲍里斯·涅姆佐夫，这起令人震惊的谋杀案对那些敢于反对普京政权的人而言都是最新的打击。”
欧盟
欧盟外交和安全政策高级代表莫盖里尼（Federica Mogherini）对此“深感悲愤”，称涅姆佐夫是“俄罗斯现代化、繁荣、民主的积极倡导者”。
“欧盟希望俄罗斯当局全面、快速、透明地调查这起暗杀案，尽快将凶犯绳之以法。”
英国
首相卡梅伦将涅姆佐夫称为一位“充满勇气且心怀信念之人”，称这起“冷酷的”谋杀案令他震惊。
“俄罗斯人民失去了一位为他们争取权益的斗士。涅姆佐夫虽已离去，但他为之奋斗的价值将永存，”他说。
德国
总理默克尔对“这起凶残的谋杀案感到震惊”，敦促普京确保将凶犯缉拿归案。
外长施泰因迈尔称：“对于这位知名的反对派人士在莫斯科当街遭残害，我们与许多俄罗斯民众一样感到震惊。”
“即使因此失去自由，他还是为了信仰而奋斗，反对腐败和专横。如今，这起谋杀案让无畏的反抗之声戛然停止。”
法国
“鲍里斯·涅姆佐夫是一位勇敢、不知疲倦的民主卫士，也是一位坚定的反腐斗士，”总统奥朗德称。
波兰
“俄罗斯爱国者、自由斗士鲍里斯·涅姆佐夫被谋杀，这让人瞠目结舌，”议长Radoslaw Sikorski在Twitter上称。
芬兰
“我谴责这一行径，希望俄罗斯政治领导层和司法机构竭尽全力，尽快且透明地调查这起谋杀案，”总理Alexander Stubb说。
立陶宛
“鲍里斯·涅姆佐夫遭谋杀表明，俄罗斯陷入了反对自己人民的恐怖黑暗中，”总统Dalia Grybauskait在Twitter上称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率