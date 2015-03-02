乌总统称涅姆佐夫遇害前原计划披露俄介入乌冲突的证据

路透基辅2月28日 - 乌克兰总统波罗申科周六称，俄罗斯反对派政治人物、前副总理涅姆佐夫（Boris Nemtsov）被谋杀，是由于他本打算披露俄罗斯介入乌克兰冲突的证据。

波罗申科对涅姆佐夫表示悼念，称两周前涅姆佐夫曾告诉他，自己手握俄罗斯介入乌克兰危机的证据并将披露。涅姆佐夫是反普京阵营的重要人物。

波罗申科在电视讲话中说：“他说会披露俄罗斯武装力量介入乌克兰危机的有力证据。有人非常害怕这件事......于是杀害了他。”

去年4月乌克兰东部爆发冲突以来，已有逾5,600人丧生。

乌克兰政府和西方盟国称，乌克兰东部的亲俄分裂主义者得到了俄罗斯的资金和武器援助，且得到了俄罗斯武装力量的支持。俄罗斯则予以否认。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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