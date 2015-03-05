普京称涅姆佐夫被谋杀是带有政治意味的可耻悲剧

路透莫斯科3月4日 - 俄罗斯总统普京周三称，反对派领袖、俄前总理涅姆佐夫（BorisNemtsov）被谋杀是一起带有政治意味的可耻悲剧。

上周五晚，涅姆佐夫在红场附近遭枪击身亡，为普京15年统治期内被杀的俄罗斯最知名反对派人士。

克里姆林宫否认与此事有关系，称这是一起“挑衅”事件，旨在败坏普京的名声，助涨其对手的士气。但涅姆佐夫的友人将此事归咎于克里姆林宫煽动对其反对派的仇恨。

“对于这些高调的犯罪活动，包括带有政治意味的（犯罪活动），应当高度重视。俄罗斯不应发生此类我们近期经历且目睹的可耻悲剧，”普京在与内政部官员的会议上称。

“我说的是这起谋杀案，这起发生在首都市中心、涅姆佐夫被谋杀的猖狂案件，”他说。

俄罗斯执法部门官员此前称，他们正在调查的一条线索显示，这起谋杀与涅姆佐夫的个人生活和业务往来有关。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。