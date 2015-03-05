普京称涅姆佐夫被谋杀是带有政治意味的可耻悲剧

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科3月4日 - 俄罗斯总统普京周三称，反对派领袖、俄前总理涅姆佐夫（Boris Nemtsov）被谋杀是一起带有政治意味的可耻悲剧。
上周五晚，涅姆佐夫在红场附近遭枪击身亡，为普京15年统治期内被杀的俄罗斯最知名反对派人士。
克里姆林宫否认与此事有关系，称这是一起“挑衅”事件，旨在败坏普京的名声，助涨其对手的士气。但涅姆佐夫的友人将此事归咎于克里姆林宫煽动对其反对派的仇恨。
“对于这些高调的犯罪活动，包括带有政治意味的（犯罪活动），应当高度重视。俄罗斯不应发生此类我们近期经历且目睹的可耻悲剧，”普京在与内政部官员的会议上称。
“我说的是这起谋杀案，这起发生在首都市中心、涅姆佐夫被谋杀的猖狂案件，”他说。
俄罗斯执法部门官员此前称，他们正在调查的一条线索显示，这起谋杀与涅姆佐夫的个人生活和业务往来有关。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。