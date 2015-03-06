独家：涅姆佐夫最后便笺显示追查俄军在乌伤亡情况

路透莫斯科3月5日 记者（Darya Korsunskaya/Gabriela Baczynska） - 这可能是涅姆佐夫留下的绝命便笺。便笺匆忙潦草，写在一张空白A4纸上。

涅姆佐夫遇害前一天，正与助手Olga Shorina讨论一项他准备进行的敏感调查。调查直指俄罗斯对乌克兰东部分离主义分子的支持。

因为害怕办公室已被俄罗斯国家情报机构窃听，涅姆佐夫采取在纸上书写的方式。

Shorina向路透社展示的便笺写着，“一些来自伊万诺夫的伞兵联络到我。其中17人已死亡，他们没有给他们钱，但现在他们害怕开口”。

“涅姆佐夫不想用说的方式，为的是以防万一（被窃听）。他不想大声讲出事情，所以就写下来给我了，”她说道。

无法独立确认该手写便笺的真实性。

自去年夏天，俄罗斯国内便一直有报导称，许多正在服役的俄罗斯军人死于乌克兰东部冲突。乌克兰及其西方盟友称握有非常明确的证据，但俄罗斯总统普京却一直矢口否认向该地区派出军队。

这就是为何涅姆佐夫的最后报告如此敏感。据涅姆佐夫的一些朋友们称，这或许足以为杀害涅姆佐夫提供部分动机，不过他们也不认为这是主要原因。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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