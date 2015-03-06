《独家新闻》涅姆佐夫最后便笺显示他在追查俄军在乌伤亡情况

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科3月5日 - 这可能是涅姆佐夫留下的绝命便笺。便笺匆忙潦草，写在一张空白A4纸上。
涅姆佐夫遇害前一天，正与助手Olga Shorina讨论一项他准备进行的敏感调查。调查直指俄罗斯对乌克兰东部分离主义分子的支持。
因为害怕办公室已被俄罗斯国家情报机构窃听，涅姆佐夫采取在纸上书写的方式。
Shorina向路透社展示的便笺写着，“一些来自伊万诺夫的伞兵联络到我。其中17人已死亡，他们没有给他们钱，但现在他们害怕开口”。
“涅姆佐夫不想用说的方式，为的是以防万一（被窃听）。他不想大声讲出事情，所以就写下来给我了，”她说道。
无法独立确认该手写便笺的真实性。
自去年夏天，俄罗斯国内便一直有报导称，许多正在服役的俄罗斯军人死于乌克兰东部冲突。乌克兰及其西方盟友称握有非常明确的证据，但俄罗斯总统普京却一直矢口否认向该地区派出军队。
这就是为何涅姆佐夫的最后报告如此敏感。据涅姆佐夫的一些朋友们称，这或许足以为杀害涅姆佐夫提供部分动机，不过他们也不认为这是主要原因。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年5月11日—中国政府抑制信贷增速的政策措施是其控制金融风险的举措之一，标普全球评级今日发布的报告《中国流动性压力可能仍属可控》如是表示。 该报告表示，中国当前由政府主导的流动性紧缩不太可能提升系统性风险。融资收紧反映出政府遏制同业信贷增长过快以及控制经济体内整体信贷增长的企图。 标普全球评级信用分析师廖强表示：“我们预期大型银行和中小型银行的信用状况将出现分化。几家最大型的银行作为市场上主要的流动性提供方，得益于利息收入的增加，可抵消部分压力。但小型银行一定程度上由于高度依赖批发融资，资本缓冲余地相对较小，在吸收未来损失方面较弱，因此信用指标恶化速度可能更快。” 过去数月新的债券发行下降，但这一融资缺口大致由增加的银行贷款、股权融资和影子银行融资活动填补。境内债券发行下降导致的另外一个现象是在海外债券市场寻求融资的潜在借款人数量上升。而近几个月银行间利率和信用债收益率也不出所料呈现上升趋势。 标普全球评级信用分析师李国宜表示：“债券发行下降可能导致特定类型发债人的再融资风险